控方指問元朗部署為方便生事 林卓廷不同意

林卓廷

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。案件在區院續審，林卓廷昨接受控方盤問。控方指，林到元朗前曾致電警長詢問元朗的警力及部署，想確定警力不足，方便他聚眾生事；當日並非想緩和及解決事件，而是與他人會合，於元朗引起對抗及爭執；於站內叫人不要出閘，引起白衣人出現，令西鐵站成為另一個集結點，且與站內其他人有共識地集結在一起與白衣人對峙；為求挑撥雙方人士敵意，置現場市民安危不顧。林對於控方說法均不同意。

林稱在場可掌第一身資料 7名被告包括林卓廷（46歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。控方質疑林卓廷稱當時毋須親自到元朗仍可監察警方，林則稱不在現場會大打折扣，在現場可掌握「第一身」資料。法官陳廣池亦詢問是否有需要到場監察，林解釋，當時不知道有人會衝入站內，當時全城關注中西區，他擔心「元朗出事可能冇人理」，又指執法人員一直沒有驅散在元朗的白衣人，他覺得有問題，遂決定到元朗。

控方指，林曾致電鄧姓警長，詢問過警方在元朗的部署，鄧稱如林進入元朗，部門須花時間救他，他仍到該處就是要執法人員疲於奔命，令事件火上加油。林否認有詢問部署，又指執法人員如「奔咗命」，便不會有站內打人事件。控方指林當時手無寸鐵，現場亦無執法人員，他憑甚麼保護市民。林稱他有通知警方及叫在場市民注意安全，這亦屬保護了市民。控方又質疑林一到場後為何不叫市民出閘或返回車廂離開該站，其後又指林自恃議員身份，認為白衣人不會攻擊他，放肆挑釁對方，林表示不同意。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022