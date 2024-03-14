李宇軒首作供 全球登報費用 黎控制公司墊支

眾籌款項未能即到帳 另一被告陳梓華協調 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒首日作供，他是本案的第4名從犯證人。庭上揭露，2019年6月，李宇軒等人眾籌了約673萬元，在全球報章登報支持反修例示威。惟因資金不能即時到帳，李宇軒又不夠錢墊支，另一認罪被告、法律助理陳梓華遂提供協助，結果墊支約156萬元。李後來得知，是由黎智英及其助理Mark Simon控制的兩間公司有份墊支。

李宇軒在基督教形式宣誓下，以廣東話作供，他戴黑框眼鏡，穿白色長袖恤衫、深色長身羽絨外套，庭上未見他跟黎智英有任何交流互動。李宇軒供稱，透過Telegram一個群組認識陳梓華。李稱，2019年6月底，香港已發生過數次「有畫面」的示威，當時正值「G20」峰會舉行前夕，大家關注如果把這股能量帶到國際舞台，爭取國際支持，群組成員談到登報計劃，希望找到盡量多的國際報章刊登相關廣告。

籌得673萬超目標 李續指，為了籌錢在「G20」峰會前登報，他們發起眾籌行動，透過眾籌平台集資。另有人負責設計廣告、聯絡報社、寫宣傳文字，也有人在討論區宣傳。他們最終籌到約673萬元，超過原本目標金額。李指，由於眾籌所得的錢不能即時動用，需要有人墊支，而他的積蓄只有300多萬元，不足以墊支，他遂在Telegram群組提出這事宜。隨後，陳梓華私底下聯絡李，表示可以幫手「諗計」，找「佢嗰邊」的「Uncle」協助。以他理解，陳梓華那邊預備了約500萬元可供墊支。

李表示，他會把相關帳單交給陳梓華，或者直接把報館聯絡方法發給陳，再由陳處理帳項，陳之後會把匯款通知書交給李。李後來知道，LAIS Hotel Properties Limited及力高顧問有限公司有份墊支。陳梓華沒有告訴他誰控制上述兩間公司，或上述公司為何代為墊支。據控方開案陳詞指，兩間公司是由黎智英及其助理Mark Simon控制。

簽署本票表明欠款 李供稱，他們在法國、意大利、英美等全球13個國家或地區登報，涉及17間傳媒公司，包括《衛報》、《紐約時報》、《日本時報》等。另外，他們亦有在Facebook及Google落廣告。他們眾籌到的673萬多元，扣除廣告費及其他開銷，盈餘15萬元。李憶述，2019年7月，登報計劃完結後，陳梓華向李說「佢嗰邊有啲上面嘅人」有壓力，「唔係好comfortable（舒服）」，「想做啲嘢」確保能夠取回墊支的錢，陳遂與李宇軒見面，兩人簽署本票，表明李宇軒欠款，涉及約156萬元。陳梓華當時指出，本票是備用，用來跟「上面啲人」講「唔使驚會走數」。同月，陳梓華指示李入帳至「Chartwell Holding Limited」戶口，李遂把約156萬元轉帳到該帳戶。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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