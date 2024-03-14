醫健：老有所醫：百病從肝論治（上）

時常給人問起，杜醫師，你最擅長治甚麼病？從前會答，「甚麼病都醫，皮膚病、痛症、癌症、不孕各種婦科病症都醫」。最近覺悟，我治的其實不都是「肝病」嗎？剛才提及的各種疾病，都可以是由肝這個臟腑引起而發病的。

說到這裏，得說明一下，中醫的肝病和西醫的，差別頗大。中醫理論非常強調「整體觀念」，肝不只是肉眼所見的一個內臟器官，更是一個系統，一個肝系的有機系統。這系列有主疏泄，藏血的功能。肝氣能夠暢通身體，保持氣血暢通流動無阻。反之，肝失疏泄，肝氣受阻，身體氣血運行轉差，諸多疾病便由此而起。正所謂「不通則痛」，痛症便是其中一種由「肝病所病」的疾病。

受阻不行，肝氣太過、過多，也無好處。「肝陽上亢」，即肝陽不潛，肝氣升發太過，陽氣浮動於上，繼而引起各種臨床症狀。有何原因肝氣升發太過，肝陽上亢呢？主因是肝臟陰陽不平衡，肝血不足，或是肝腎陰虛而不能制陽，陽氣太旺便會浮於上，這又叫「水不涵木」，最典型引起的病症便是血壓高了。

如何醫治這類高血壓？滋補腎陰，便能滋水涵木，潛伏升發太過的陽氣，血壓便不會再飆升了。經典名方「天麻鈎藤飲」加減治之，十分有效，屢試不爽。請注意，凡服用任何方劑或中藥，請先諮詢註冊中醫意見。杜正山中醫博士

老有所醫計劃