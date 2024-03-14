中大發現 咽峽炎鏈球菌可致胃癌

【本報訊】香港中文大學發現咽峽炎鏈球菌可致胃癌。胃癌屬本港第6大癌症，現時除幽門螺旋菌外其他胃部微生物是否致癌，仍沒有答案。中大醫學院研究團隊指，咽峽炎鏈球菌感染十分普遍，在超過一半中國人群體內能檢測到。團隊發現咽峽炎鏈球菌會引發急性胃炎，並引致一系列胃部問題，有機會導致胃部癌變。發現上述癌變過程後，中大決定進一步研究此菌減低胃炎和胃癌的風險。

逾半中國人群體內能測出 中大研究團隊發現，胃炎、胃癌前期病變（萎縮性胃炎和腸上皮化生）及胃癌患者的胃黏膜有5種口腔病原體大量存在，當中包括咽峽炎鏈球菌。咽峽炎鏈球菌主要存在於口腔、鼻腔、胃腸道和陰道，可進入體內所有無菌部位，引起感染。且咽峽炎鏈球菌能適應高酸（pH3-5）環境，能在胃黏膜中存活及定植。團隊還發現，咽峽炎鏈球菌感染普遍，在五成至七成中國人群的胃黏膜內能夠檢測到，相比之下， 幽門螺旋菌感染率為四成。

團隊續指，咽峽炎鏈球菌會誘發炎症並引致胃癌，小鼠實驗中發現，在感染咽峽炎鏈球菌後很快會出現急性胃炎，然後發展成慢性發炎、萎縮、黏液化生和非典型增生等。咽峽炎鏈球菌的表面蛋白TMPC與胃部的上皮細胞受體ANXA2產生直接相互作用，使咽峽炎鏈球菌可在胃中定植，並啟動MAPK信號通路促使癌變。

中文大學醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授、中大消化疾病研究所所長于君表示，通過分析了不同人類群組的數據，發現萎縮性胃炎、腸化生和胃癌患者有大量咽峽炎鏈球菌，確立了咽峽炎鏈球菌的致癌機制。