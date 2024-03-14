美容院無牌行醫 3客打肉毒素疑中毒 女董事入獄4個月

同案女職員拒認罪 位於佐敦上海街的「詩凝美容」被指涉及3宗注射肉毒桿菌毒素後疑似中毒個案。執法部門事後拘捕詩凝美容一名董事及一名美容師，起訴兩人無牌行醫及管有第一部毒藥等罪。案件昨於九龍城裁判法院再訊，涉案女董事承認3項無牌行醫罪，被署理主任裁判官高偉雄判監4個月。高官指本案性質嚴重，各事主接受療程時誤以為會有醫生監察，出現不良反應時亦無人知如何處理，法庭需向公眾發放清晰訊息。案中餘下沒有律師代表的涉案女美容師表示將否認控罪，其案件押後至4月16日再訊，待其聘請律師再確認答辯方向，准續以原有條件保釋。

兩名女被告分別是張敏（44歲，董事）及劉璐（38歲，美容師）。兩人分別被控3項及兩項無牌行醫罪，指他們於2022年11月7日及11月10日，在油麻地上海街恆邦商業中心詩凝美容未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對錢姓及仇姓人士進行醫療治療（包括手術），導致兩人受傷。張敏亦被控於同年11月12日，在詩凝美容未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對陳姓人士進行醫療治療（包括手術），導致陳受傷。張另被控一項管有第一部毒藥罪，但獲裁判官批准撤控。

事主獲告知由醫生注射 張承認的案情指，張是「詩凝美容」的董事之一，涉案時租用涉案單位。3名事主（42至45歲）分別經朋友介紹或從微信得知該美容院可注射肉毒桿菌，並到該診所參與相關療程。進行療程前，其中兩名事主獲告知張是醫生，將負責注射。3名事主分別由張注射肉毒桿菌到小腿及咀嚼肌等部位，張沒有交代注射次數，亦沒有解釋療程副作用及提供療程後醫療建議，3人事後支付了1,500元至3,000元作費用。

療程後現肌肉乏力失禁 進行療程後數日，3人出現肌肉乏力、失禁、視力模糊、頭暈、眼瞼下垂、咀嚼及吞嚥困難等症狀，需入院接受治療。據衞生署報告指，注射肉毒桿菌須由註冊外科醫生進行，療程副作用包括肌肉脆弱、視力模糊、吞嚥困難和言語不清等。案件編號：KCCC 3135/2023