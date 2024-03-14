牌照規定過嚴 窒礙墟市經濟

【本報訊】18區舉行日夜都繽紛的活動，當中有不少是墟市，但效益存疑。有議員昨在立法會口頭質詢當局如何評估由政府主導的墟市的經濟效益；又要求放寬過嚴的牌照規定，讓墟市提供更多不同類型的餐飲，從而強化墟市經濟。政府則聲稱會為申請人提供所需要的協助，便利墟市主辦者掌握相關資訊同申請程序，又指政府主導的市集，商戶普遍滿意經營狀況，然而基於商業考慮，沒有透露實際的盈利金額。

議員倡放寬 設部門統籌 提出口頭質詢的議員何俊賢指，不少墟市的攤檔售價熟食的門檻和款式都受到限制，問及政府會否調整過嚴的牌照規定，並把本地特色及創意文化融入墟市，檢視全港可發展墟市的空間，並由專責部門統籌相關事宜。他又關注「18區日夜都繽紛」下的墟市入場人數和收入。另有議員建議由一個部門統籌墟市活動。

環境及生態局局長謝展寰回應指，政府向來積極為配合墟市活動，只要符合一些基本要求，如場地有否電力供應、食物儲存設備、洗滌設備等以保障食物安全和公眾衞生，食環署便會批出臨時食物製造廠的牌照，讓檔主可以由生煮熟、烹製和售賣飲食。食環署更會提供一站式服務，協助申請人將申請資料轉介至相關部門同步處理。

臨時酒牌方面，執法部門會主動聯絡申請人，講解牌照的申請程序和需要提交的文件及場地安全，亦會為人群管制等提供專業意見，務求保障公眾安全和秩序的同時，亦便利主辦單位進行不同的活動，現時已有墟市可提供酒精類飲品，如灣仔海濱藝遊坊，便有售賣手工啤酒。

有關18區日夜都繽紛，截至今年3月6日，共舉辦8個包括市集元素的活動。謝展寰指墟市人流暢旺，商戶反應正面，又指墟市有多種形式，現時廟街及旺角女人街就是恒常的墟市活動，強調「日夜都繽紛」並不止墟市，目的是透過不同的方式搞活經濟。