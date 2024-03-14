與外地爭遊客 港府有欠主動

【本報訊】各地政府在爭奪旅客資源的競爭中各出奇謀，有指香港在新競爭環境下面臨新的挑戰，或有後勁不足的窘境。有議員口頭質詢政府會否動員並統籌全港資源，並優化旅客體驗，亦有議員指香港要放棄「有麝自然香」的心態，主動出擊。文化體育及旅遊局副局長劉震指政府有舉辦多項活動，也在社交平台上宣傳，觸及人次超過20億。

被促棄「有麝自然香」心態 議員陳振英昨日在立法會上提出質詢，指以旅客為導向的地區競爭近來異常激烈，詢問香港政府是否可以聯同各行業，動員並統籌全港資源，並鼓勵和帶動全社會形成熱情迎客的氛圍。劉震表示，去年訪港旅行達到3,400萬人次，今年首兩月訪港旅客人數約783萬人次，即每日平均有13萬人次訪港，較2023年第4季的約11.6萬日均訪港人次增長12%。至於上月內地春節期間，整體來港旅客也達到2018年同期水平。

劉指，政府設立由文體旅局局長擔任主席的高層次旅遊業策略委員會，制訂策略進一步推動旅遊業長遠發展及加強不同持份者之間合作；推動盛事方面，政府成立跨部門城市統籌協調組，確保盛事得到充足支援，並主動爭取大型盛事在香港推行。

在宣傳方面，劉指旅發局在2023年邀請超過2,000名內地、東南亞及歐洲等業界、媒體、影視紅星、KOL和小紅書博主等等，親臨香港體驗香港旅遊，旅發局至今在各個社交媒體平台上已經累積超過1,100萬粉絲，觸及人次超過20億。

議員陸瀚民指，新加坡重金禮聘表演者去當地表演，而且是獨家買斷的模式，令其他競爭城市無法分一杯羹，澳門方面亦會資助訪港國際旅客，免費提供交通將旅客請過去，稱政府要放棄「有麝自然香」的心態。劉震則指，每個地方都有不同方式吸引旅客，但未來會考慮所有不同能夠吸引旅客的方法。