食肆走塑 8成未準備好

政策宣傳不善 當局走訪兩萬店 即棄膠餐具和其他塑膠產品的首階段管制將於下月22日實施，禁止銷售和向外賣顧客提供指明即棄膠餐具等。有議員昨在立法會大會上口頭質詢政府會否加強宣傳，避免市民再出現棉花棒和牙線棒搶購潮。不過，環境及生態局局長謝展寰指，環保署陸續派員走訪兩萬間中小型食肆，進行合規評估，發現有約八成未準備，只有兩成轉換餐具。署方未來會再探訪未準備好的食肆，提供支援。

議員陳克勤提出質詢，指因有不少市民誤以為有關管制實施後便不能再購得棉花棒和牙線棒，因此出現搶購潮，詢問政府會否加強宣傳，以及向中小型食肆營運者了解走塑對其營運成本的影響，以及評估食肆轉用紙或竹製餐具會否變相造成另一種浪費。

派人講解 屢勸不改始罰款 謝展寰回覆時指出，在推廣今次措施和垃圾收費的過程中，吸收了很多經驗，明白即使有電視宣傳和單張，市民也未必容易理解措施，未來希望透過實踐和參與，加強宣傳效果。他又希望建立積極、正面、開心的「走塑」文化，而不是靠強硬執法，因此會以宣傳教育為主，對屢勸不改的店舖才會發定額罰款通知書。他又強調市民即使購入受管制的塑膠產品，也不會違法，強調管制對象是供應者，一般市民不會誤墮法網。

陳克勤追問政府宣傳的深入程度有需要改善，詢問當局有沒有檢討宣傳策略，讓宣傳策略更入屋。謝展寰則強調會派人探訪所有兩萬間小型食肆，當場派人講解，稱有八成中小型食肆未開始預備有關政策，但當局會在適應期再探訪，仍會先協助提供資訊，屢勸不改才會採取定額罰款方式。

謝續稱，環保署已開展一系列宣傳及培訓以增加一般業界和市民對管制的了解，管制計劃在4月22日實施後的首6個月，將會定為適應期。在宣傳方面，他指已經推出為市民和業界提供的一站式資訊主題網站，內容包括法例資料和各種塑膠替代品選項，而政府從今年2月1日開始透過不同渠道，發放資訊，坊間對管制計劃的不少誤解和擔憂，環保署也在不同社交平台作出澄清、設立熱線。

環保署亦於今年1月開始陸續舉行50場線上及線下培訓講座，政府會等待市場上有足夠替代品，才會推行第二階段管制，而現時未有實施時間表。環境及自然保育基金資助地區和綠色組織在今年3月至4月期間到訪約7,000間飲食小店以及派發免費非塑膠餐具協助他們順利過渡。