華富邨重建 傳4人家庭可獲近2.5萬搬遷津貼

【本報訊】華富邨將展開重建計劃，據悉，房委會將分3階段重建和遷置住戶，首階段會遷置華富（一）邨的華安樓和華樂樓，兩幢樓合共有895戶住客，目標在2027年7月清空所有單位。他們可搬到原定2026年入伙、有1,200多個單位的薄扶林華景街公屋項目，並可獲搬遷津貼。

房委會商業樓宇小組委員會及資助房屋小組委員會今早召開會議，會討論上述計劃。消息人士透露，房委會已敲定首階段遷置計劃，受影響的一人住戶可獲約一萬元搬遷津貼，二至3人住戶可獲1.73萬元，4至5人住戶可獲2.46萬元，6人或以上住戶可獲3.19萬元。受影響住戶亦可以選擇購買綠置居單位，並獲優先揀樓資格。

不過，華富邨內人口老化嚴重，據知兩座大廈共有180戶為全長者戶，搬遷上或會有困難，屆時會有駐邨社工提供情緒支援等。同時，安置屋邨與華富邨距離不遠，預計居民較容易適應。

商戶特惠津貼 淨額月租15倍 至於邨內商戶方面，消息指，房委會會向他們發放特惠津貼，金額將為淨額月租的15倍。他們可參與投標租用其他街市檔位，並可獲3個月免租，或者收取一筆過12.5萬元的替代津貼。消息續指，房委會在正式公布計劃後，租約屆滿的現有商戶將不會獲得續約，只可按月繼續租用檔位，直至目標清空日期前兩個月為止。

落成超過半個世紀的華富邨共有約4,800個單位，按照政府3年前公布的建議重建方案，該邨將分3期拆卸及重建，預計要到2041年完成。重建後的華富邨將可提供1.22萬個單位，較現有增加約3,000個。當局早前已預留5幅土地興建安置屋邨，預料可提供8,900個單位能安置2.4萬人。