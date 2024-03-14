保留印花稅條文 辣招隨時還魂

【本報訊】政府早前公布財政預算案當日宣布撤銷所有「辣招」，相關條例草案昨在立法會進行首讀及二讀辯論中止待續，房屋局局長何永賢預期撤辣後將提升市場信心，並為物業市場帶來支持，但她指草案將保留條例中有關收取額外印花稅框架等相關條文，令政府日後再有需要時可以因應市場情況及時調整相關印花稅稅率，恢復住宅物業需求管理措施。

有財金官員昨亦指，全面撤辣後樓市轉為平穩，交投量亦增加，部分在辣招期間被抑制的購買力釋放了，再加上金管局修訂了宏觀審慎監管措施，減輕了供樓人士的負擔，置業人士貸款及入市都較方便。他重申，當年引入樓市辣招，是因為房地產市場供不應求，未來3至4年，一手樓單位供應達11萬個，在供應較穩定的情況下，政府有「底氣」決定樓市全面撤辣。

政府修訂《印花稅條例》以實施新一份財政預算案的建議，以新的稅率（即與非住宅物業的稅率相同者）取代現時須就處理住宅物業的某些文書繳付的從價印花稅的劃一稅率；將須就處理住宅物業的某些文書繳付的額外印花稅的稅率，及須就某些該等文書繳付的買家印花稅的稅率，調低至0%；以及作出相關修訂。

何永賢指，政府一直密切留意住宅市場情況，相比當年推出需求管理措施時，樓市處於炒風炙熱和供求失衡的情況，目前市場環境以及房屋供求平衡已經明顯改善。數據顯示，短期炒賣活動、外來需求、投資需求持續處於低水平，政府持續努力增加土地和房屋供應，預計未來3至4年的一手私人住宅供應量仍然維持高水平，2023年12月底最新數字約為10.9萬個單位，反映私人市場供應穩定。

當局：日後按市況調整稅率 她又指，自2023年施政報告宣布調整住宅物業需求管理措施後，樓市氣氛仍然審慎，市場信心未見增強，2024年2月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數為2,375宗，較一個月前的3,477宗下跌30%，也低於2023年上半年平均4,370宗的水平，樓價方面，整體住宅物業價格在2023年下降7%，2024年1月的價格按月下降1.6%。因此經過審慎考慮整體情況後，政府認為在當前經濟和市場情況下，住宅物業需求管理措施已無必要，預期撤銷措施後將提升市場信心，並為物業市場帶來支持。

但條例草案將保留條例有關額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅的框架和相關條文，她指此舉可令政府日後再有需要時可以因應市場情況及時調整相關印花稅稅率，恢復住宅物業需求管理措施。