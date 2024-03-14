大坑西新邨 未能爭取屋換屋 重建留遺憾結局

明日搬遷死線 關注組主席話當年 大坑西新邨重建命運塵埃落定，明日是最後搬遷「死線」。大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍回望過去十多年服務居民的工作，甜酸苦辣一一嘗過，曾試過為居民爭取無障礙設施卻遭人責罵；也記得與居民同辦本地旅遊的開心時光。她稱，最大遺憾是未能為居民爭取「一屋換一屋」的安置方案，有街坊曾勸她「唔好搞咁多嘢啦」，擔心她被槍打出頭鳥。但她仍然倔強稱：「做咗未必爭取到，但唔爭取就一定冇，我問心無愧。」

採訪當日歐陽穿着一身黑衣，其單位尚有不少雜物家具未清走。記者剛到時她還在洗碗，旋即邀記者入內，「唔使除鞋啦，我都冇拖地冇執屋。」她與之前幾次受訪時「有團火」不同，面對搬遷「死線」，與女兒商量多日，最終簽下退租協議。她神情黯然，滿臉不捨稱「係好憤怒同無奈，好鬱結。」

該關注組由1989年成立，歐陽自2011年接任主席，至今已有13載。問及多年服務做過最深刻的事，她指2012年時曾為不良於行的居民爭取建升降機，但當時負責管理大坑西邨的平民屋宇有限公司確認該邨會重建，故不會增設升降機，只同意加設無障礙通道。她稱，「嗰時有居民鬧我哋㗎，話將個入口收窄咗，鬧咗一年到啦，跟住就知道係好嘢，即係見到啲街坊坐輪椅呀，同埋有單車經過，就知道真係需要囉。」

除了幫居民爭取權益，該關注組也舉辦福利活動。歐陽笑指以前每年會舉辦一次居民旅行團，「好驚賣唔晒啲飛㗎！賣唔晒我哋要貼錢」，但幸好未嘗「蝕本」。

歐陽潔珍﹕問心無愧無悔 歐陽是單親媽媽，她在女兒上小學時接任關注組主席一職，當年女兒覺得母親花太多時間在關注組上，不禁「呷醋」，歐陽笑稱「（女兒）大個咗就梗係冇啦」。居住該邨多年，歐陽稱與女兒最深刻的回憶是初入住時，她背着3歲的女兒上樓梯，到女兒升讀小學又帶其四圍去，說起以前的開心事不無感慨。

可惜重建在即，最後她也被迫與女兒分離，因為申請到的過渡屋位於元朗，位置太遠，不利女兒上班，她們只能分居。歐陽嘆指，她非唯一個案，至少3戶街坊因重建而需與子女分居，有70多歲的街坊本與107歲的母親同住，因找不到業主願意租屋給她們，最後只能含淚送母親到老人院。

問及爭取「一屋換一屋」多年但徒勞無功，是否仍覺值得？歐陽承認有感到過無力，「但你唔做唔爭取過點知唔得」，她對過去的工作不後悔，「唔做過唔死心囉，起碼我做過，我問心無愧、無悔。」記者梁皓芊