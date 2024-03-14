多區掃黃反黑工 拘30男女

【本報訊】大埔區執法部門聯同入境事務處人員，前日下午約3時在大埔墟及上水石湖墟一帶展開代號「火石」的掃黃行動，突擊搜查多個單位。人員在大埔懷仁街及廣福道、上水新發街及新豐路的單位內共拘捕10名（25歲至43歲）內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。

打擊非法入境 街頭賣淫 另一邊廂，油尖區執法人員聯同入境處人員，同日展開代號「冠軍」暨「烽火」的打擊非法入境者和非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，人員拘捕16名內地女子、一名印度籍男子及一名印尼籍女子，年齡介乎23歲至46歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」等。所有被捕男女已被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境處跟進。

此外，油麻地區執法人員昨日亦在區內展開掃黃行動，以打擊街頭賣淫活動。人員於上海街一帶，以涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，拘捕兩名分別28歲及30歲內地女子，她們現正被扣留調查。行動中，人員於附近兩個單位，檢獲一批避孕套、嬰兒濕紙巾及紙巾等證物。