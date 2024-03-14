黑幫爭女閘車血戰 4小時斬遍屯元天

大刀會治安不靖 市民夜夜心驚 逾10人被捕包括黑幫頭目 兩個活躍屯門及元朗的黑幫成員，前晚疑在元朗娛樂場所爭女結怨掀腥風血雨，昨凌晨在約4小時內引發3宗驅車斬人尋仇血案，由屯門廝殺到元朗及天水圍。當中一名千禧後青年，在屯門遭3車閘停及被10多名刀手猛斬，全身浴血昏迷車內。市民拍下刀手慌失失「散水」過程，賊車互撞損毀，有人登車時更被車門撞倒。另外，元朗閘車案中兩名男子及時逃脫避過一劫，而天水圍的血案則有兩名男子受傷，其中一人被劈10多刀。至昨晚11時，13名涉案人士被捕，包括新義安頭目「肥格」等8人，以及和勝和5名黑漢。

消息稱，屯門新義安頭目「肥格」及元朗南邊圍和勝和頭目「阿南」的手下，前晚在元朗一娛樂場所消遣時因爭女爆爭執，當時未有釀成打鬥。及後，新義安成員越區到元朗欲尋仇，雙方亦未有動手，但不歡而散。其後，和勝和成員不滿對方越區挑機，奔赴屯門閘車首先展開血案，新義安成員隨即再到元朗及天水圍「覆桌」，因此在約4小時內觸發連環閘車劈人案。

屯門逾10煞圍砍 19歲仔浴血昏迷 首宗發生於凌晨1時39分，屬於「肥格」門生的姓馮（19歲）男子，駕駛白色私家車駛至屯門海榮路近輕鐵三聖站一間中學對開，突然有3輛私家車駛至閘停馮男的座駕，10多名穿黑衫及戴黑色口罩刀手落車，持開山刀向車內馮男狂斬，他當場右後大腿及雙膝中刀受傷，大腿留下一道25厘米長傷痕。馮為了保命，不顧一切開車突圍，刀手登回3車一度追趕，期間4車追逐時發生碰撞。從市民拍下的案發影片，見到多名刀手逞兇後跑往接應車輛，惟情況相當混亂，有私家車褪車時撞及同黨的私家車，有4人迅速登上被撞私家車時，其中一人被車門撞跌倒地，情況極為狼狽。其後，刀手分乘3輛私家車逃遁。

執法人員接報到場，見到馮在其座駕內昏迷，送院搶救後情況嚴重。馮男私家車右車門底邊沾血，後座遺下一攤血漬及鐵錘。人員其後在約100米外的青山公路青山灣段，發現兩輛分別白色及深色的賊車，兩車損毀嚴重及車內安全氣袋彈出，深色私家車左前車輪更飛脫，路旁遺下血漬、手套、帽、刀及一支鐵通。其後，人員發現另一輛賊車停於海華路行人路上，經調查後發現3輛賊車的車牌及行車證，均與車輛登記資料不符。

元朗遇刀棍狂扑 2男慌忙駕車逃 次宗案件於凌晨3時12分發生，元朗兩名姓陳及姓李（俱28歲）男子，駕駛私家車從谷亭街駛至康景街停下時，4至5輛私家車駛至及跳出約20名惡煞，他們持刀棍向私家車狂扑。陳、李見狀慌忙開車離開，經元朗康樂路轉往青山公路方向逃走，群煞亦駕車啣尾窮追。其中一輛賊車追逐期間，在輕鐵康樂路站對開失控撞向大廈鐵閘，路面遺下兩個車牌及散滿汽車零件，賊車最終逃去無蹤。陳、李未有受傷，突圍逃脫後報案，案件列「刑事毀壞」和「藏有攻擊性武器」處理。

天水圍兩漢受傷 1人被劈10多刀 及至凌晨5時46分，一輛私家車在天水圍蝦尾新村路，與一輛從朗天路駛入之的士相撞，私家車失控剷上安全島後撞向交通燈及路牌，司機棄車遺下乘客逃去。未幾，兩輛私家車馳至，車上跳下多名持刀大漢，舉刀向私家車上兩名屬於「阿南」門生的男乘客狂劈，其中年約30歲男乘客後腦及手腳被斬10多刀重創，另一名姓洪（24歲）男乘客手腳中刀流血，二人由救護車送院治理。

被斬男子的座駕座椅上留下大攤血漬。 天水圍05:46AM：私家車撞及的士後停下，車上兩名黑漢被斬傷。 路面遺下利刀及刀套。 黑幫頭目肥格（前）等人被捕。（陳嘉順攝） 市民拍下刀手逞兇後乘私家車逃走經過。 屯元天連環閘車斬人時序 元朗03:12AM：案發現場路邊留下兩個車牌。 （沈厚錚攝） 捱斬男子的私家車遺下一柄鐵錘。