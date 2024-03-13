公屋泊滿名車 資產審查虛設

儘管經濟不景，但部分香港人富得漏油卻是不爭的事實，意想不到的是，公屋也是「富豪雲集」之地。本報巡查多個公共屋邨停車場，發現每處皆泊滿歐美名車或持中港牌車輛，車價和牌價不菲。房屋署揚言加強打擊濫用公屋情況，說的比唱的還好聽，惟從名車滿眼皆是觀之，公屋富戶多得誇張，打擊是否奏效，有沒有阻嚇性，不言自明。

本報記者近日巡視粉嶺、屯門、大埔及火炭多個新落成公屋停車場，無一不是泊滿名車，例如保時捷、平治、寶馬、Tesla等，每架動輒索價數十萬元以至過百萬元，即使是二手車也不便宜，一般中產也未必買得起；加上不乏掛上中港車牌車輛，不論是申請車牌資格或坊間牌價，都絕非尋常公屋租戶能夠負擔。由於公屋停車場會優先分配予公屋租戶，而且車位數量相當有限，幾可肯定獲得泊車資格的名車，都是由公屋租戶擁有。當中折射出公屋富戶氾濫成災，房屋署的審查形同虛設。

當然，港府不是不知道名車雲集公屋的情況，而是一直放任自流，闊佬懶理，以致珍貴公屋資源長期被濫用。現屆政府上場，擺出有為姿態，由房屋署署長到房屋局局長都擺出嚴打狀。不但推出收緊公屋富戶政策，要求公屋租戶在入住首兩年便需向房署申報資產，又明言車輛屬於個人資產，公屋租戶必須申報，否則等同瞞報，可能需負上刑事責任。看似公正嚴明，下定決心，但問題是，公屋租戶需要申報所擁車輛並非甚麼新政策，根本一直存在，只是當局疏於抽查而已。如今又搬出固有法例來說事，反映過去一直有法不依、執法不嚴，所謂的嚴打，若然真的奏效，名車雲集的場面為何還會變本加厲？

與此同時，港府不忘「放風」和「打底」，聲稱新車落地甚至二手車也會折舊，即使發現名車，市價也未必一定貴，暗示單靠名車難以斷定是否屬於濫用公屋。其實，這些不過是藉口。正如保險業界指出，運輸署掌握車主資料及車價，亦可參考保險等計算折舊，租戶有沒有申報，以及是否準確申報一目了然，要執法完全沒有難度。

說到底，港府過去對於審查公屋租戶資產的做法過於寬鬆，即使現在有所收緊，惟實際上仍是明緊暗縱，包括上樓後的資產上限比輪候時大大放寬，致令不少富戶擠佔公屋資源。以一個四人家庭為例，申請公屋時，資產不得超過57.3萬元，但上樓後則要超出310萬元才算超資。租戶就算駕駛保時捷，也未必被視為富戶，這種情況顯然與公眾期望存在落差，十分荒謬。

房署公布，去年第4季公屋平均輪候時間為5.8年，較前上升0.2年，公屋落成量卻顯著下跌，以致輪候時間沒有最長，只有更長。無奈濫用公屋情況未見改善，若非去年發生轟動全城的名媛被肢解案，揭發案中疑兇擁有豪宅和居屋，同時霸佔公屋，政府會否正視富戶問題也是疑問。踢一踢動一動，當局執法不力，就算口頭說得漂亮，也是花拳繡腿罷了。