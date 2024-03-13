龍七公：俄烏誰舉白旗 美歐進退維谷

今年是十分重要的一年，因為很多國家及地區都有重要及大型的選舉。兩日之後，俄羅斯總統選舉會在當地時間3月15日至17日進行投票，結果應在28日前公布；不過，從俄羅斯本土的消息，到大部分外國傳媒的報道，總統普京大勝連任幾乎是必然的結果。普京再做一屆，俄烏戰爭會走向何方呢？天主教教宗方濟各近期拋出「白旗論」，呼籲烏克蘭總統澤連斯基舉白旗換和平，重量級勸和對各方有道德制約作用。

教宗勸和 各方關注 教宗在西方世界及宗教世界的影響力巨大，年老的教宗在俄烏戰爭打了超過兩年、烏克蘭敗局畢現、法國總統馬克龍也聲稱不排除派兵阻止「俄羅斯勝利」之時勸和，出手時機十分精妙，也看準了美歐各自陷入困境的時刻。

兩年來，澤連斯基與西方諸國一直死要面子，澤連斯基不斷背誦「絕不會放棄任何一塊土地」的台詞，因此教宗勸和亦全程在打悲天憫人牌，希望烏克蘭「拿出勇氣舉白旗，藉談判結束戰事」，終止大量生命繼續枉死的慘劇。他說：「有人可能對談判感到羞恥……但為人民着想，鼓起勇氣舉白旗談判的人才是最強的。」方濟各同時提到許多國家希望充當調停人，希望戰爭中人切勿羞於談判，應該拿出勇氣。

教宗的「白旗論」一出，引起各方關注，國際領袖暫時反應審慎，但也有人批評。不過，這個停火談判的勸喻，也為俄烏戰事構築了一個從大愛出發、可以理性討論的平台。甘作北約巨嬰、嘴硬心更硬的澤連斯基需要靜思，並給出回應；美國與歐洲多國同樣避不開，他們雖然受到衝擊，但同時也收到一塊墊腳石。

自從俄烏戰爭開打之後，澤連斯基一直靠着西方多國的資源與武器支援，揮霍着烏克蘭人的保家衞國心，他在全世界面前做了兩年堅守陣地的戰爭戲，付代價的卻是烏克蘭千千萬萬的生靈，軍人戰死據說有3萬多人，平民死亡據說達數萬人，還有數百萬難民流離失所，烏克蘭成了焦土，雖然澤連斯基貌似成了抗俄英雄，但是誰被利用，誰是傻瓜，世人看得清楚。

現在戰事打了兩年多，烏克蘭已到了撐不下去的地步，俄羅斯也疲憊了，美歐各國更自顧不暇，北約深知繼續打下去、令俄羅斯贏不了的代價很大，問題是怎麼能停下來？現在教宗開腔，俄羅斯即將拉開新政局，或許戲子總統澤連斯基真的有機會演出另一個角色。

兩年過去，俄烏死傷枕藉，烏克蘭方面聲稱有3.1萬名烏軍陣亡，又指俄羅斯士兵陣亡人數高達41萬。俄羅斯不接受烏克蘭的說法，但俄羅斯官方的數萬人死亡之說亦不被外界認可。聯合國人權理事會表示，這場戰爭中死亡的平民人數，勢必遠超雙方所公布的。但願未來真的有一個和平的契機，終結烏克蘭人的苦難。