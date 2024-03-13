自成一家：中國軍費是多還是少

每年3月舉行的全國兩會，國防支出都會成為熱點話題。上周公布的中國政府工作報告，預算今年軍費為1.67萬億元人民幣，也一如以往隨即引起國際社會熱議，紛紛解讀今年中國的軍費開支是多還是少。依我來看，這個問題很難有客觀的答案。

根據官方的數據，解放軍今年的軍費較去年增長7.2%，表面上是延續去年逾7%的做法，但高於今年5%的經濟增長目標。這裏還未包括武警、公安等隱形軍費的預算。軍費開支與戰爭一直以來往往有着密切的聯繫，中國在經濟下行之際仍維持高企的軍費，鄰國和西方國家難免有所擔憂，相信數字反映北京對外擴張的意圖。

然而，今年很多國家的國防預算增幅比中國更高，當中最誇張的是日本，2024財年防衞預算高達559億美元，比去年大漲16.5%，創歷史新高。這反而印證中國的國防開支不多。事實上，世界主要大國國防支出的GDP佔比一般在2%至5%之間，中國只維持在2%左右，可以說很忍手了。

而北京持續增加軍費也有不少客觀因素。近年台獨勢力壯大，台海局勢緊張，加上周邊國家加大軍事投入，令中國的安全形勢日益嚴峻。在這種情況下指摘中國軍費開支上升，卻刻意忽略背後的各種推手，顯然不公允。以巴衝突持續擴大，以色列公布2024財年國防預算約310億美元，比去年大增82億美元，歐美國家怎麼不跳出來質疑？

很多人都知道半杯水這個故事，角度不同會導致不同的結果，有人看到半杯水，有人見到半杯空杯。西方迷信中國威脅論，自然認為中國軍費太多；北京視中國崛起給世界帶來機遇，當然會正面看待本國軍費增加。軍費多寡如同半杯水的問題。