強詞有理：盛宴能幾時

去年以來，關於美國何時減息的討論一直沒有停止過，聯儲局倒是沉得住氣，至今按兵不動。反而總統拜登坐不住了，開腔表示聯儲局將會減息，「我敢打賭利率會進一步下調」。聯儲局一向獨立運作，白宮通常不會對其決定發表評論，更不會插手干預，這次拜登公開出口術，還用上「打賭」的字眼，予人大石砸死蟹的感覺，顯然是有難言之隱，也許白宮主人已嗅到某種危機。

表面上美國經濟形勢大好，股市更是屢創新高，財長耶倫洋洋自得形容為「軟着陸」，是嗎？恐怕高興得太早。明眼人都看得出，美國經濟和金融市場的繁榮景象，主要是資產泡沫堆砌出來，堆得愈高跌得愈重，軟着陸之後往往就是硬着陸，過去屢見不鮮。尤其目前利率居高不下，對實體經濟和金融市場造成的壓力愈來愈大，一旦泡沫爆破，後果不堪設想。今年是美國大選年，拜登當然不希望見到這種情景，所以不惜打破傳統，出口術暗示聯儲局減息，無非想維持下半年經濟榮景。

不過，這個如意算盤未必打得響。有美國經濟學家警告，2024年將是有史以來最嚴重的「崩盤年」，股票、房地產、加密貨幣和其他資產的巨大泡沫隨時破裂，其後果將是災難性的。有人也許認為這是危言聳聽，但不怕一萬，最怕萬一，目前市場流動性充裕，暫時可以維持資產狂歡盛宴，惟隨着流動性漸漸枯竭，形勢隨時逆轉。最近加密貨幣和黃金雙雙創出新高，傳達的訊息已經非常明顯：投資者開始遠離美元資產。

有利必有弊，近年美國利用激進加息收割全球，無疑吸引了大量外國資金，但大部分資金並非流入實體經濟，而是進入金融市場炒作，導致資產泡沫愈吹愈大，可謂高處不勝寒。更何況，美國國債規模已突破34萬億美元，在高息環境之下，每年單是支付利息就達1.2萬億美元，佔聯邦財政收入四分之一，遠高於國防開支。

世界首富馬斯克形容，未來美國聯邦預算除了支付債務利息，將不足以支付任何其他費用。說得有點誇張，卻不是全無道理，畢竟以債養債不可能維持太久。拜登施壓聯儲局減息，顯然也有減輕債務負擔的考慮。但問題是，減息必然引發資金外流，美元強勢不保，他又該如何應對？眼看他起高樓，眼看他樓塌了，老美好日子也許即將到頭。