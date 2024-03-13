龍吟虎嘯：美用菲律賓側應台灣

美國在圍堵、打壓中國主權海域方面開闢了兩個戰場，一是台灣海峽且牽連東海，一是南海。前者拿台灣當代理人，後者拿菲律賓和日本當槍使，這兩個戰場隨時可能因為美國操控代理人和當槍使，挑釁中國而發生戰爭。

在山姆大叔一盤棋中，這兩個戰場是連成一氣的，美國和日本、菲律賓都有「軍事防禦條約」，和台灣則有《台灣關係法》，把當年的「美台共同防禦條約」幾乎原封不動地搬了進去。東海北端的南韓與美國也有「軍事防禦條約」，有美國軍隊駐守和軍事基地，美國正在極力拉攏及營造「台灣有事不但日本有事，也是南韓有事」的氛圍和關係。

美國有了這樣的布局，就不斷挑釁、挑戰、施壓中國，最近一個時期尤其指使菲律賓動作不絕，在仁愛礁海域侵犯主權，升級緊張局勢。然而，菲律賓那點道行和軍力，根本是蚍蜉撼樹，構不成任何影響和壓力，美國也知道菲律賓不行，它只是拿菲律賓當棋子挑動中國，美國借題發揮，派出軍艦、飛機，加上和菲律賓、澳洲、日本大搞軍演，大造聲勢，威脅、威懾中國，與此同時，對南海部分東盟國家「煽陰風、點邪火」，製造話題，給中國找麻煩。

最近，美國又派出軍艦以及飛機，兵分兩路在南海巡邏，海軍一艘航空母艦，沿着菲律賓西部近海一直南下活動；而空軍一架駐守日本的偵察機，則對廣東及海南島進行「抵近偵察」。美軍這些舉動，一直令菲律賓忘乎所以，賣力升溫中菲兩國衝突。

其實，山姆大叔也知道支持菲律賓搞這些小動作很無謂、很無聊，然而，它再也沒有更好的辦法，也不敢把事真的搞大，在南海和中國開戰，不過目前這些聊勝於無的小動作成本最低，也還「安全」，不僅能撐菲律賓，也能糊弄台灣——美國正聯合盟友側應台灣「抗中保台」哩。