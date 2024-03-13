反走私檢疫苗手機美容品 值近290萬

【本報訊】執法部門聯同香港海關於本周一下午約5時，在西貢及將軍澳一帶進行反非法入境及反走私行動。至晚上8時，人員發現一輛可疑七人車駛近斬竹灣岸邊，6名可疑男子疑將貨物從車上搬運到附近一艘可疑快艇。

兩批共12私梟乘快艇逃 人員隨即採取行動，該6名男子登上快艇往東面水域逃去。人員在現場檢獲8箱、市值約240萬元的懷疑走私美容產品、7箱市值約21萬元懷疑走私家禽用疫苗注射乳劑及一輛七人車。

其後於晚上11時半，人員發現另外兩艘可疑快艇駛近將軍澳近一科技園岸邊，一輛私家車也駛近該處，車上6名男子落車，將貨物從車上搬運到快艇。人員立即現身，該6名男子只好棄車，均登上快艇高速逃去。人員進行追截，可惜該兩艘快艇終在香港東面水域往內地方向逃去。人員於岸邊檢獲11箱、市值約25萬元懷疑走私手提電話及一輛私家車。

海關表示，該批美容產品為美容針劑，有6個品牌，市面售價每盒400至3,000元，相信不法分子走私到內地是為了逃避三成稅款、即約70萬元。而該批雞隻疫苗則用作預防病毒感染。