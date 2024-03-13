凌晨撬閘被問開舖 偷錶賊淡定：係啊

【本報訊】紅磡差館里9號地下一錶行姓周（69歲）男店東，昨晨7時許回店準備開門營業時，赫見店舖捲閘鎖頭被撬毀，打開捲閘查看下，見到玻璃飾櫃被扑爛，相信錶行被賊人爆竊，遂報案求助。執法人員到場調查，周經點算後，證實失去約30隻、總值約15萬元手錶，人員翻查有關「天眼」片段調查，追緝賊蹤。

現場消息稱，昨日凌晨4時許，有市民晨運時途經錶行門口，發現一名約1.6米高、穿黑色衣服的年輕男子正在開鎖，該市民好奇開口詢問，「咁早開舖啊？」該男子則淡定回應「係啊」。其後，男子打開捲閘及先後進入店內兩次。相信賊人趁凌晨時分無人，撬毀捲閘鎖頭入店爆竊。

扮客掠金鐲頸鏈 拘7旬婦 另外，長沙灣青山道264號地下一間珠寶行，周一上午被一名假扮顧客的女賊，掠走一對金手鐲及一條金頸鏈，價值約4.1萬元。執法人員經翻查店舖及附近閉路電視錄影後，鎖定一名涉案女子，於同晚約7時，在元朗區以涉嫌盜竊拘捕一名姓鄧（73歲）本地女子，並起回涉案贓物。

據悉，鄧婦為家庭主婦，無案底，聲稱買金器作結婚禮物，付款時拿金器訛稱到店外找其外傭，結果一去無回。人員查看「天眼」，得悉她乘的士逃去，並於元朗山貝路落車，最後將其拘捕。