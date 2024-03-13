荃灣兩酒店掃毒 檢貨值611萬

【本報訊】執法人員本周日下午在荃灣展開掃毒行動，在青山公路汀九段一酒店房間外截查一名姓謝（51歲）男子，於其租住的房間內檢獲約50克懷疑可卡因及約15克懷疑「冰」毒。人員再突擊搜查該酒店另一房間，檢獲約35克懷疑可卡因，並拘捕房間內一名姓李女子及一名姓王男子。

4男女落網 另黃大仙破毒品飯堂 另外，人員同日亦突擊搜查楊屋道一酒店，於一房間內拘捕一名姓李（47歲）女子，同時檢獲約6.3公斤懷疑海洛英。行動中，檢獲的毒品總市值約611萬元。該4名被捕本地男女，已各被控販運危險藥物罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂。調查顯示，有人疑利用酒店作毒品儲存倉，避過人員追查。

此外，執法人員昨晨也在黃大仙銀鳳街搗破一個毒品飯堂，檢獲小量懷疑海洛英及懷疑冰毒，以及一批懷疑吸食毒品工具，毒品市值約3,100元。一名46歲本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」，另外兩名分別54歲及72歲本地男子，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。