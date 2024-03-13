空運大麻花抵港 1800萬貨拘2外籍漢

10年來最大宗 加飛日過境掩飾 海關人員本周日（10日）於赤鱲角香港國際機場，替兩名由加拿大過境日本後抵港的外籍男子清關，在他們攜帶的4件行李內檢獲87公斤、市值約1,800萬元懷疑大麻花，兩名被捕外籍漢同被控以販運危險藥物罪名，案件今日到西九龍裁判法院提堂，這是海關過去10年搗破的最大宗航空販運大麻花案。同日，海關亦在一名由泰國返港的本地女子行李內，起出10.25公斤、市值約200萬元懷疑大麻花。

本周日，海關機場科人員先後揀選兩名從加拿大溫哥華、經日本東京抵港的外籍男子進行清關，他們分別持有兩件寄艙行李和兩件小型隨身行李。關員以X光影像掃描系統對行李進行分析，顯示該4件行李內收藏的物品形態相近及密度平均，與一般旅客攜帶的物品有顯著分別；同時該4件行李竟以同一款鎖頭鎖上，遂對行李作深入及仔細檢查。

為免費機票旅行 協助運毒 關員在行李內檢獲155包、以真空包裝的87公斤懷疑大麻花，市值約1,800萬元，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕兩名外籍男子。首名被捕男子67歲，報稱退休人士，其行李內藏有73包、重約41公斤懷疑大麻花；第二名被捕男子48歲，報稱廚師，其行李內起出82包、重約46公斤懷疑大麻花。

海關表示，二人為了免費機票旅行而協助運毒，他們先從加拿大出發，在旅遊熱門地點日本東京過境，其後乘搭另一航班到港，企圖以較迂迴路線掩飾出發地，並預先把氣味濃烈的大麻花作真空包裝及儲存，以逃避追查，這是海關近10年搗破的最大宗航空販運大麻花案件。二人已被控一項「販運危險藥物」罪名，案件於今日到西九龍裁判法院提堂。

據了解，其中一名疑犯以前曾經到港，海關將查看二人的手機通訊紀錄，以便追查其販毒過程，並將繼續調查該批大麻花來源及去向，以及就案件主動與海外執法機關作情報交流，不排除稍後再有拘捕行動。

女子攜值200萬大麻花入境 同日晚上，關員替一名由泰國曼谷返港的本地女子清關，利用X光機查驗其行李時發現影像有可疑，打開行李檢視後，發現藏有重約10.25公斤懷疑大麻花，市值約200萬元。關員即場拘捕該名65歲女子，並將她押走作進一步調查。隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。復活節假期將至，海關預計本地毒品需求會有所增加，因此會於長假期期間進一步加強執法，嚴厲打擊各類販毒活動。