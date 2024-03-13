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龍門陣
撞的士車尾 鐵騎士倒地
其他駕駛人士查看鐵騎士傷勢。
【本報訊】昨日早上8時許，一輛電單車沿龍翔道往觀塘方向行駛，至斧山道游泳池對開時懷疑收掣不及，撞向前面一輛因應交通情況收慢之的士車尾，當場人仰車翻。姓楊（61歲）鐵騎士倒地胸口受傷，途經駕駛人士見狀報案，並落車協助傷者。其後，救護車將楊送院治療，姓郭（43歲）的哥無恙，在現場協助調查。
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