車房陷烈燄焚毀 3人火燒身命危

元朗洪水橋一車房昨晨失火，火勢猛烈兼冒出濃煙，消防到場拖喉300米射水救火，約兩小時後將火撲滅。火警中3名男子嚴重燒傷，其中一人更百分百皮膚三級燒傷，3人送院搶救後俱情況危殆，性命危在旦夕，幸好火警無波及毗鄰貨倉及民居。由於3名傷者無身份證明文件，其身份及起火原因有待進一步核實及調查確定。

現場為田廈路新生村一車房貨倉，面積約400平方米，存放了汽車零件及汽車等。昨晨8時許，車房突然起火及冒出濃煙，火勢十分猛烈，附近多名村民見狀紛紛報案。消防接報趕至，因火場遠離水源需要拖喉300米，並出動兩隊煙帽隊及開兩條喉灌救。期間，現場發現3名受傷中國籍男子，其中一人頭髮燒燶，面及手部燒焦脫皮，他們由救護車送往屯門醫院搶救。至早上10時23分，消防將火勢救熄，執法人員圍封現場進行調查。

一傷者100%皮膚三級燒傷 據了解，火場面積15米乘20米，火警發生時兩人首先燒傷，另一人疑不顧危險衝入火場救人，卻亦告燒傷。3名傷者屬於二級及三級燒傷，皮膚燒傷面積分別為三成、五成及百分百，現時各人均情況危殆，性命垂危，其中一人於下午轉送瑪麗醫院留醫。3人沒有身份證明文件，不過其中一名車房負責人認出當中一名傷者的身份，並指雙方為朋友關係，讓對方臨時居於車房但不幸出事。火警中，6男兩女自行疏散，幸好烈火未有波及其他貨倉及民居。

另外，昨日中午約12時，大嶼山深水角徑近港鐵小蠔灣車廠一地盤，有膠喉起火焚燒，大量黑煙席捲半空，在遠處亦可見滾滾濃煙。消防接報趕至開喉灌救，並將火撲滅，起火原因有待調查。地盤內當時有100人工作，他們毋須疏散及無人受傷。數分鐘後，香港仔大道214號天台，居民發現有黑煙冒出，於是報案求助。消防到場派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，火勢迅速被撲熄，經初步調查後，相信有缺德人士遺下未熄煙蒂燒着雜物引起火警。起火原因無可疑，事件中亦無人受傷。