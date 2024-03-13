愛協青衣中心開幕 獸醫下半年開工

【本報訊】位於青衣的愛護動物協會賽馬會百周年中心昨日開幕，馬會表示，屬協會新界首間動物福利中心。中心佔地面積近100,000平方呎，設施配套完善，而當中的獸醫診所，可為動物提供包括身體檢查等一系列服務，診所預計今年下半年投入服務。近年來愈來愈多港人熱衷養寵物，賽馬會表示，數據顯示全港有超過10%住戶均有養寵物，但隨着飼主數量上升，也增加了寵物被虐待或遭棄養的風險，被棄於街頭的動物更有可能傳播傳染病，威脅公共衞生。

提供救援巡查防虐工作 賽馬會稱，為加強保護動物和相關的教育工作，已撥款支持香港愛護動物協會，在青衣設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，屬協會首個位於新界的動物福利及教育中心；又指新的中心配備嶄新設備，不但能滿足社區對動物福利服務的需要，更對關愛動物和尊重生命的教育工作，發揮關鍵作用。

中心佔地超過93,000平方呎，能提供一系列動物福利服務，包括動物救援、巡查個案、防止虐待等工作，並為獲救動物或處於危險中的動物提供庇護之所。中心亦設有獸醫診所，配備完善的診斷和化驗設備，可為動物提供詳細身體檢查、住院照顧和深切治療服務，但目前其獸醫診所與24小時動物醫院獸醫診所，尚未開始服務，將在今年下半年才正式啟用。中心亦提供寵物美容服務，另設有研討室用作公眾教育，以宣揚愛護動物和教導市民，做個負責任的寵物主人。