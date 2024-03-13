科技券增數碼簽署功能

【本報訊】創新科技署在約7年前開展「科技券」計劃，資助本地企業使用科技服務。執行「科技券」計劃的生產力局昨日宣布，引入全新的數碼簽署功能，亦容許申請人使用「智方便＋」數碼簽署，不再受場地、時間限制。他們又透露，至今已處理超過2.6萬份資助協議，批出達58億元資助企業使用新科技。

創新科技署與生產力局昨舉辦「科技券攻略日」及「科技券」X「智方便+」數碼簽署功能啟用儀式。該局提到，「科技券」計劃將引入新的數碼簽署功能，簡化計劃協議的簽署程序，並提高簽署流程的安全性；申請人亦可根據《電子交易條例》使用「智方便＋」進行數碼簽署，不受場地、時間限制，令申請流程更方便快捷。

生產力局總裁畢堅文透露，生產力局自2021年6月起獲創新科技署委任為「科技券」計劃的執行夥伴，至今已處理超過2.6萬份資助協議。全新的數碼簽署功能除了簡化簽署程序外，同時具有身份驗證功能，以加密方式綁定簽署的文件，增強和確保簽署流程的安全性。

迄批58億元資助港企 創新科技署署長李國彬又指，生產力局於2022年及2023年分別協助創新科技及工業局批核約1.2萬宗及1.1萬宗申請，截止上月底，科技券計劃委員會已經批核達58億元資助予申請者。

「創新及科技基金」下的「科技券」計劃於2016年11月推出，目的是為支援來自任何行業的本地企業或機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。