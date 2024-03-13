東涌明年首季增3萬人 交通醫療配套恐爆煲

【本報訊】東涌正在進行新市鎮擴展計劃，目標打造成為可容納超過30萬人口的大型新市鎮。但離島區議員關注隨着人口上升，東涌的相關配套能否完善，房屋署昨在區議會大會上指明年第一季，東涌預計人口將新增3萬人，有議員指對此感到「嚇一嚇」，亦不知道就配套措施，部門「心裏盤算緊咩」。而離島區醫療服務和資源不足惹起關注，指有居民發生意外後，如「冇飛機、冇船，等死」。

土木工程拓展署代表指難以提供將來東涌準確的人口增長數字，因要因應每個年度賣地計劃等，但可預計新增18.4萬人口。規劃處也指會因應此數字作出相應規劃。房屋署代表補充，指東涌99、100區預計將於2025年第一季落成，將有一萬伙，預計人口新增3萬人。

區議員葉培基指各議員不清楚部門「心裏盤算緊咩」，舉例過去裕雅苑交通計劃無疾而終，認為目前見不到政府清楚的配套支援服務。

對於離島區的醫療設施，區議員劉舜婷指有居民反映區內母嬰健康院的服務嚴重不足，以東涌母嬰健康院為例，該健康院一星期只有3日提供服務。而位於偏遠鄉郊的索罟灣，居民指現時該區在星期一及星期五以外的日子，居民根本無法在區內求醫，因而感到非常徬徨。不過，衞生署指母嬰健康院服務容量足以應付服務需求。醫管局亦表示，加設深夜或通宵時段門診服務，並非符合成本效益的做法，又指醫管局現階段並無計劃開設有關服務或增加24小時醫生駐診服務。

斥當局效益衡量不能接受 劉斥索罟灣晚上完全沒有醫生診症，當局用效益衡量，完全不能接受。另一區議員黃漢權指過去有居民被蜜蜂針刺後窒息，未能就醫，亦有先例指居民冒險自己找船出去市區就醫，而政府無法幫忙，斥居民「冇飛機、冇船，等死」。