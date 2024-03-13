涉款6億 防騙視伏器3個月發40萬警示

【本報訊】本港罪案急增。執法部門指2023年罪案錄得90,276宗，較2022年上升7,048宗，升幅達28.9%。今年1月總體罪案較去年同期上升21.1%，主要由詐騙、盜竊及裸聊勒索等帶動，且由於2022年上半年仍然受疫情困擾，令傳統罪行錄得數字較低。

去年9萬罪案 飆28.9% 根據資料顯示，今年1月份詐騙案達3,238宗，約佔整體罪案42%，執法部門指「防騙視伏器」在去年11月下旬和金管局及銀行推出轉數快可疑識別代號警示，3個月發出接近40萬預警，牽涉轉帳金額接近6億元。在盜竊方面，今年1月錄得2,108宗，較去年同期上升32.4%。執法部門指裸聊勒索案錄得161宗，上升1.5倍，其中學生仍然是最大受害群組。

在防罪滅罪措施上，執法部門指網上騙案仍是最常見方法，佔整體騙案近68%。執法部門會在罪案黑點和高人流地方設置閉路電視，第一階段將在18區一共設置615支閉路電視，其中15組會率先在旺角進行先導計劃，年中會安裝餘下600組，執法部門指鏡頭只會拍攝到公眾範圍，操作程序符合個人資料條例。被問到現時安裝是否涉及人面識別，以及保存時限等，執法部門指現階段未有人面識別技術，但不排除將來會加入適用的技術，而查閱上會按手續進行不是隨便一位人員可查閱，片段一般保存30天。

商業罪案和科技罪案方面，撲滅罪行委員會委員莊創業指科技罪案在2023年錄得34,112宗，較前年增加11,315宗，升幅50%，涉及金額54億元，他指騙案飆升成為全球趨勢。今年1月犯罪被捕人數內地遊客達137人，執法部門指2024年1月內地訪港有1,180萬人次，而被捕人數只佔0.001%，而其他地區遊客被捕率為0.003%。