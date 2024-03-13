大渣哥入稟 追毛記葵涌子公司98萬

【本報訊】前港姐冠軍譚小環丈夫蔡強榮開設的食肆「大渣哥」，前日入稟區院，向上市公司毛記葵涌的附屬公司，追討一筆98萬元款項。據入稟狀指該被告公司未有按照2019年11月達成的協議，向大渣哥繳清該筆款項。

原告大渣哥有限公司，及EHCAV LIMITED；被告是MOST COMPANY A LIMITED，其登記地址位於英屬維爾京群島。據入稟狀指，與訟雙方約於2019年11月達成一項協議，惟被告並未有依據該協議，清繳相關的98萬元，故入稟追討該筆款項。

「大渣哥」由譚小環及其丈夫蔡強榮開設，EHCAV LIMITED則是由蔡、譚及其他股東共同持有的公司，並持有51%的大渣哥茶記之股權。2019年，毛記葵涌以其附屬公司MOST COMPANY A LIMITED入股大渣哥，同年11月，大渣哥宣布設立公司大渣哥茶記。而大渣哥茶記近期亦被傳欠租，大渣哥及後承認欠租5個月，位於九龍灣的餐廳更遭張貼欠租告示。案件編號：DCCJ 1334/2024