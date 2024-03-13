元朗暴動案 林卓廷被指故意挑事端

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審，林卓廷接受控方盤問。控方指，林當日因見到港島區動用了大量警力，才故意去元朗挑起事端，令執法部門疲於奔命，藉此攻擊該部門的辦事不力。林否認控方說法，並激動稱：「點知佢（執法部門）咁耐都唔嚟，我邊有水晶球」。

控方盤問林時，問及林對元朗的熟悉程度，提及林知否元朗可能有較多原居民居住，故此比較團結。法官陳廣池隨即指「有原居民都唔一定團結，即中國人就一定係團結？」控方隨即改問，原居民是否地域意識較強，林回應指，認為是鄉情較重。

控方續問，當日林在元朗站有否留意白衣人拿着「保衞家園」的紙牌，林稱沒有留意。控方及後指林會否理解到，當時白衣人是擔心區外人士到元朗「搞事」，但用了錯誤方法保衞家園。林即表示「唔會囉」，又指白衣人只是「搵藉口打人」。控方又提到，林聲稱當日較關注港島區遊行後有人發起到中聯辦的事，當時中西區一帶已有暴力事件發生，但元朗仍未有實質行為發生，質疑林為何不去中西區而要到元朗。林解釋，他當時不想去中西區如此激烈的場面，因他不覺得自己能發揮到積極作用，故才入元朗。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022