4人涉金鐘暴動 區院開審

【本報訊】2019年7月1日民陣發起港島區遊行，其後多處爆發衝突，最終多人被捕。其中4名男子被控以暴動罪，4人均否認控罪，案件昨於區院開審。據控方指有被告被捕時身上有眼罩及口罩等裝備，有執法人員亦見到部分被告曾以雨傘襲擊人員。

控方開案詞指，當日早上有數百名示威者佔領演藝道與龍匯道交界車道，不斷大叫口號及辱罵執法人員，金屬欄杆被人移除和用膠索帶綁成三角形設路障，部分示威者用閃燈和雷射筆照向人員。人員其後作驅散行動，示威者則向人員投擲物品。4名被告先後於龍匯道一帶被制服，除戴嘉正外，其餘3人身上均有眼罩及口罩等裝備。周子瑋在警誡下稱，在場幫助受傷者，手套和眼罩用作保護自己。人員的口供則指見到部分被告曾站於示威者防線前排，其中戴氏兄弟曾分別以雨傘襲擊人員。案件編號：DCCC 330/2022