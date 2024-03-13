美媒社論盲撐《蘋果》 駐港公署斥雙標可笑

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周一（11日）發表題為《香港以新安全法加大鎮壓力度》社論，內容提及香港《蘋果日報》發表社論支持美國制裁香港官員，屬壹傳媒黎智英行使創始人及所有者的權利。中國外交部駐港公署發言人昨日致函《華盛頓郵報》社論部作出反擊，指有關評論可笑。

稱支持制裁港官屬黎權利 《華盛頓郵報》在社論聲稱，《蘋果日報》發表社論支持美國制裁香港官員屬黎智英的權利，「似乎是正常的編輯決定或媒體所有者的特權」。對此，中國外交部駐港公署發言人反問，假如《華盛頓郵報》所有者也行使特權，命令發表社論呼籲外國制裁美國官員，那麼美國公眾將會有何感想。

發言人另提及，以其與美國媒體打交道經驗來看，美方一向強調堅持媒體所有人不干預媒體具體運作紅線，並以此為驕傲，為甚麼換成黎智英與《蘋果日報》，就成為「正常」的「特權」。

對於黎智英命令《蘋果日報》不得刊登任何關於中國正面報道，甚至為贏得美國某些政客支持，也不得刊登任何關於該人的負面報道，發言人反問西方媒體人一向奉為圭臬的「公正、客觀、平衡」原則，是否也不再適用。