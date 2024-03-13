港大經管學院評測 料涉訓練數據 國產AI英文語境表現稍遜

【本報訊】人工智能已進軍各行各業，香港大學經管學院昨日發布評測報告，該院深入評測多個主流人工智能大語言模型（模型）在中文及英文語境應用情況。發現在所有受測模型中，百度的「文心一言4」在中文語境下表現最好；「GPT4-turbo」在英文語境下優勢明顯。港大經管學院認為，大多數國產大模型在英文語境下的綜合表現處於稍微劣勢。

港大經管學院今次測評主要針對3大核心能力，包括自然語言能力、專業學科能力以及安全與責任。報告指，在中文語境下，「文心一言4」綜合表現最佳，獲得74.58分，而「GPT4-Turbo」與「通義千問2」緊隨其後，分別為73.66分與72.97分。「文心一言4」對中文特色語境表現出更好的適應能力。

而在英文語境中，綜合得分最高的是「GPT4-turbo」，綜合得分82.89，所有受測模型中僅有「GPT4-turbo」超過80分，「文心一言4」在英文語境中僅排名第4，綜合得分為73.33。

另探討專業學科能力 學院指出，大多數國產模型在英文語境下的綜合表現處於稍微劣勢位置，原因跟它們訓練的數據大多是中文有關。整體而言，是次測評中的國產模型具備正確理解英文問題和指令的能力，僅在輸出時偶爾缺乏語言穩定性和語料豐富性。因此國產模型可以在多語言輸出能力上進一步加強。

本次測評又探討過相關模型的專業學科能力，測評採用兩個難度等級（中學水準和大學水準）的多學科考試題目，考察大模型對人類學科知識的掌握等。