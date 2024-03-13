灣區青年就業計劃 明辦招聘會 涵會計新媒體推廣 月薪不低於1.8萬

【本報訊】大灣區青年就業計劃提供近4,000工作崗位，勞工處表示灣區職缺最低月薪不低於1.8萬港元。勞工處將於3月14日及15日在灣仔香港會議展覽中心舉行大灣區青年就業計劃及開拓新機遇招聘會，屆時將有近百間機構參加，提供近4,000個不同行業工作崗位，包括較適合大專及以上畢業生的空缺。

參加招聘會的機構包括二十多間參與「大灣區青年就業計劃」的公司，會提供約400個在大灣區內地城市的職缺，包括會計師、運營數據分析師、教師、審計員、新媒體推廣主任等，勞工處表示，相關職位會以月薪不低於1.8萬港元聘請合資格青年。在2022年至2024年獲頒學士或以上學位的香港居民即可申請有關空缺。同場還會舉行「大灣區青年就業計劃」職業講座，約15間參加計劃的機構代表會介紹工作機會。

另3500本地職缺供申請 此外，逾60間其他機構會於場內設置櫃位，提供超過3,500個不同行業職缺。勞工處指，職位類別相當廣泛，包括管理實習生、會計主任、航務操作員、電腦程式員、行政主任、助理化學師、人力資源主任等。過半職缺來自空運及運輸業、飲食及酒店業，超過90%為全職職缺，且大部分工作月薪為1.4萬港元至2.4萬港元，也有過半數工作毋須工作經驗。

招聘會開放時間是上午11點開始至下午5時30分，毋須任何費用，截止入場時間是下午5時。