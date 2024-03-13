中山大學冀優勢互補 年內在港設研究院

去年16畢業生循人才計劃抵港就業 「高才通」計劃實施一年多，廣東中山大學是計劃的名單大學之一，該校去年有16名畢業生透過不同人才計劃來港就業，較前年同期增加一倍。中山大學校長高松昨日在港表示，「高才通」計劃為全球人才提供獨特機會及福利，有助香港匯聚優秀人才，成為海內外人才交流的重要窗口。他又透露，中山大學今年將在本港設立高等研究院，望與香港高校優勢互補，把廣東的科技創新、產業轉化優勢與香港國際化、前沿研究優勢有機結合發展。

歡迎港人到內地發展 高松表示，該校去年有16名畢業生參加不同人才計劃，目前已抵港就業；抵港畢業生中，主要修讀信息學及醫學，其中有11人在香港的大學從事教育、科研及技術服務等工作。高松稱亦歡迎港人到內地工作，他表示，內地城市在福利及待遇上，均提供具競爭力的薪資及完善社會保障體系，例如醫療、教育，便利交通及購物環境等，歡迎香港市民到內地發展。

另外，中山大學今年將在香港設立高等研究院。校方指，在港設立高等研究院是希望充分發揮「雙一流」、即世界一流大學和一流學科建設院校作為教育、科技和人才三位一體重要結點優勢，與香港高校優勢互補，把廣東的科技創新、產業轉化優勢與香港國際化、前沿研究優勢有機結合起來。中山大學目前已在廣州、珠海、深圳辦學，今年設立的香港高等研究院將成為中山大學國際化辦學的主要載體，優先建設生物醫學研究中心、應用數學研究中心和人文社科交叉研究中心三大平台。

近5年錄取逾1600港生 根據該校介紹，近10年累計有兩萬人次港澳師生到中山大學進行交流學習，10年來學校共錄取超過3,000名港籍學生，近3年逾七成就業的畢業生在粵港澳大灣區發展。同時，中山大學亦是教育部直屬高校之中招收港生最多的高校之一，近5年錄取大約1,400名香港學生就讀本科，就讀碩士和博士研究生亦超過230人。