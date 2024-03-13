啟德集體運輸系統 議員倡連接彩虹油塘

【本報訊】港府去年宣布重啟興建啟德智慧綠色集體運輸系統計劃。土木工程拓展署最新文件披露系統建議走線由港鐵啟德站至郵輪碼頭，有議員認為有關安排不足夠，倡走線伸延至彩虹及油塘一帶，接駁其他鐵路運輸工具，配合彩虹邨、茶果嶺重建項目及觀塘海濱，加快推動九龍東第二核心商業區的發展。

根據土拓署向九龍城區議會轄下交通運輸委員會提交的文件，披露啟德智慧綠色集體運輸系統擬議走線。系統全長約3.5公里，走線暫設5個站點，包括港鐵啟德站、啟德體育園、都會公園、前跑道區住宅帶及啟德郵輪碼頭。該署稱勘查研究時會仔細考慮各車站的位置，以及車站接駁設施的安排。

就彩虹邨重建 應駁東九龍綫 議員鄧家彪認為安排有助啟德郵輪碼頭乘客居民出入，但他認為並未足夠，期望港府可安排系統走線兩端均接駁港鐵站，同時接駁東九龍綫。

他解釋，隨着彩虹邨宣布重建，過往因樓宇建築阻礙列車軌道問題都有望解決，政府可提前規劃相關用地，使系統接駁東九龍綫。他又指，考慮到啟德體育園等大型項目相繼落成，認為系統有必要接駁觀塘、油塘一帶鐵路，創造雙向分流及疏導人流。