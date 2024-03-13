運署擬斥逾3億換發牌系統 包括設置全新查詢數據庫
【本報訊】政府計劃更換第5代電腦發牌系統的基本設施及應用系統，以支援各項運輸署牌照相關的電子化措施。運輸署計劃用近3.13億元更換第5代電腦發牌系統，新功能包括設置全新的查詢數據庫，為運輸署及其他用戶部門的系統提供標準化的應用程式介面，提升電腦發牌系統的容量和性能，預計最快可於2028年第3季開始第二階段系統運作。當局又指，估計由2029/30年度起，每年可節省和可減免合共4,740萬元，另外可一次過減免2,146萬元的現有第5代系統額外改善工作開支。
料2028年第3季開始運作
運輸署指出，現有第5代電腦發牌系統的保養合約將於2027年11月屆滿，相關系統的硬件和軟件逐漸過時，加上系統採用專利產品，對接其他產品的兼容性並不理想。現時運輸署共提供20項網上牌照服務，電子化措施均需要透過電腦發牌系統取得相關資料，故系統須作相應升級。
擬議新系統除了設置「查詢數據庫」外，運輸署亦會更換或升級老化的組件，並在適當的情況下引入開放式標準，包括開放式架構、開放網頁標準、開源軟件等。完成系統提升項目後，署方可更快捷地開發新的電子化服務。
運輸署計劃在今年第2季向立法會財務委員會提交撥款申請，以期在明年第3季展開場地準備及招標工作，並在2026年第一季展開系統設計工作，料可於2028年第3季開始第二階段系統運作。
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