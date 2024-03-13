運署擬斥逾3億換發牌系統 包括設置全新查詢數據庫

【本報訊】政府計劃更換第5代電腦發牌系統的基本設施及應用系統，以支援各項運輸署牌照相關的電子化措施。運輸署計劃用近3.13億元更換第5代電腦發牌系統，新功能包括設置全新的查詢數據庫，為運輸署及其他用戶部門的系統提供標準化的應用程式介面，提升電腦發牌系統的容量和性能，預計最快可於2028年第3季開始第二階段系統運作。當局又指，估計由2029/30年度起，每年可節省和可減免合共4,740萬元，另外可一次過減免2,146萬元的現有第5代系統額外改善工作開支。