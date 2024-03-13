西安青島無高鐵直到港 內地：動態調整開行方案

「靈活行」改票範圍 福田延長至深圳北站 疫後本港航空及鐵路運輸需求急增，近期內地城市西安及青島成為批核個人遊城市，港府擬向內地要求增開西安及青島至本港的高鐵列車，國家鐵路集團董事長劉振芳昨日表示，目前每日有188列跨境列車，較疫情前增長13.3%，至於從香港西九龍站可直達內地的省及城市，則分別有16個及49個，即使一些無法直達的城市，也可以透過內地高鐵網輕鬆抵達，他又指會動態調整列車開行方案。

現時西安及青島並沒有直達香港西九龍的高鐵列車，若要轉車，網上建議旅客可經鄭州東轉車。翻查資料，鄭州東每日有兩班列車前往本港，行程約6至7小時，收費約1,000元，而鄭州東往返西安則需兩小時，車費約100元；往返青島則需8小時，收費約400元。

現時每日188列跨境列車 劉振芳昨日在港出席活動時表示，現時每日共有188列跨境列車，較疫情前增長13.3%。今年首兩個月，廣深港高鐵每天接載7.5萬人進出香港，與2019年疫情前同期相比增長29%。他解釋，香港在疫後復甦，並在大灣區建設下，中港兩地不斷融合發展，加上香港大型國際會議及活動復辦，將帶來商務、旅遊、探親等客流量增長。

另外，據內媒報道，廣鐵集團公布「升級」廣深港高鐵「靈活行」，將乘客改票措施的適用範圍，從福田站延長至深圳北站。去年8月中起，往返香港西九龍站至福田站的乘客可使用「靈活行」，即使曾辦理改票或超出改票時效，乘客可於原來車次開車後一小時內，額外免費改乘其他指定車次最多3次。

機場空運方面，去年本港機場處理約430萬噸貨物，財金官員指，本港可能已再次成為世界上最繁忙的貨運機場，今年底機場第三跑道全面啟用後，香港每年處理旅客量料達1.2億人次旅客，貨物量勢超過1,000萬噸。