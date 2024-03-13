醫健：健康在您手：訂立目標要夠SMART

不少人會在一年之始時訂立目標，如運動、學習及興趣等，2024年已過了兩個多月，你的進度又如何？如果認為尚未達標而原因是源於自身，可以回想當初訂立目標時，是否符合應用「SMART」的原則，以確保能更具體有效地實踐目標。

制訂可行可量化目標 「SMART」所指的是Specific（具體）、Measurable（可衡量）、Attainable（可達到）、Relevant（相關）及Time-based（有時限）。以提升運動水平為例，運動水平可以包含肌肉力量、心肺功能等指標。假設目標是想提升肌肉力量，改善不良姿勢，就可以通過具體改變及留意訓練的次數或重量，衡量能否達到目標。舉例說，每組重量訓練的舉重次數由6次提升到10次，或者是由兩公斤的啞鈴，慢慢加大重量至舉起6公斤的啞鈴。

分拆小目標增成功感 另外，訂立目標時不宜操之過急，訂立遙不可及的目標，只會出現強烈的挫敗感，很自然衍生放棄的念頭。反而，將每個目標分拆成小目標，透過完成不同的小目標，慢慢達到最終的目標，才可以有效及持之以恒。例如訂立運動目標時，可先每星期訓練兩次，每次為期一小時，針對每部分的肌肉做兩至三個不同的動作，每個動作做三組，隨着身體對動作及重量的適應，才慢慢提升動作的強度及組數，逐漸對肌肉產生更大的刺激，從而達到更理想的運動效果。

適時檢討助實踐計劃 無論能否達標，訂立時限並適時檢討非常重要，經過檢討目標及過程是否符合「SMART」，亦有助之後的目標訂立。

聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃健康管理教練 李嘉浚

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