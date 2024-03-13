1979年後地震 9宗震央在港境內

【本報訊】香港周一（11日）發生2級地震，震央位於大嶼山梅窩附近。天文台表示當日的地震屬弱級地震，共收到逾百名市民報告感到地震，監測也沒發現有餘震。天文台前台長林超英昨日表示，香港境內有地震源頭，連同周一的地震在內，1979年後香港曾有9宗震央在境內的地震。

林超英昨在社交平台指，1979年後香港曾有9宗震央在境內的地震，其中4宗在愉景灣對開的大白灣範圍，1982年及1995年各兩次，地理位置相對集中；2019年長洲以東水域一宗；1985年交椅洲附近水域一宗，其震感烈度最強，達4至5度，是1979年以來最強，還有2014年大欖水塘附近一宗、1983年米埔一宗，後者烈度4度，僅次於交椅洲的地震。他又比較境內地震的震央位置，指曾發生4次地震的愉景灣對開範圍，與周一發生地震的銀礦灣/梅窩，似乎位於同一斷層。

天文台：3‧11地震無發現餘震 天文台高級科學主任林靜芝昨出席電台節目稱，天文台在1979年設立短周期地震監測網絡，可監測到香港200公里範圍內的地震；而周一下午大嶼山發生地震後，地震網絡監測到並無發現之後有明顯餘震。她指，全球每年發生2級地震的數量有逾百萬次。至於預測地震，她指目前的科技無法準確地預測地震發生的時間、地點或強度，只能靠以往發生地震的數據來分析，以及透過儀器監測，了解何處發生地震。

林又指，香港距離環太平洋地震帶有約600公里，並不在活躍地震帶邊緣，地殼斷層活動亦不顯著，通常出現的都是弱地震，對上一次香港境內地震是2019年12月5日長洲附近的1.4級地震。周一的地震或與地殼斷層活動有關，亦屬弱震，震級為2級，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第3度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動，天文台接獲逾百名市民報告有感地震。

香港工程師學會結構分部前主席劉志健在同一節目表示，政府已聘用顧問就建築物抗震設計或規範展開研究，而一些新的建築物，例如橋樑或立法會大樓，均有抗震設計。他稱，本港過往發生地震的震幅不大，但認為香港作為先進城市，一些重要的樓宇，例如政府大樓等建築物，是需要有適當的抗震設計。