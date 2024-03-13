染甲流併發肺炎 14歲女危殆

【本報訊】流感繼續肆虐，衞生防護中心昨再接獲一名過往健康良好的14歲女童感染流感後危殆個案，中心表示，該名女童8日開始發燒、咳嗽，曾向私家醫生求診，昨日因氣促及血含氧量下降，到聖保祿醫院求醫後，轉往東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部，化驗後證實她感染甲型流感（H1）病毒。臨床診斷為甲型流感併發肺炎，情況危殆。近日先後有3宗涉及兒童感染流感的嚴重個案，患者分別併發腦病變、心肌炎及肺炎。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，兒童抵抗力較低，大部分重症個案患者皆無注射流感疫苗，呼籲家長切勿掉以輕心，應及早接種疫苗。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵，現正繼續調查個案。中心提醒各界提高警覺，預防流感，並應踴躍接種季節性流感疫苗，以應對流感季節。

兒童入院趨增 不少曾外遊 葉柏強昨日出席一個電台節目表示，本港已進入復常後首個冬季流感高峰期，大多數兒童抵抗力較之前差，令重症個案增加，甚至出現較嚴重的併發症；港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華亦表示，近日兒童病房入院個案增加，當中不少患者均曾外遊，呼籲高危人士盡早接種季節性流感疫苗，外遊期間亦要做好個人防護措施。

葉指出，今年1月上旬本港進入復常後首個冬季流感高峰期，除流感外腸病毒、鼻病毒等以往症狀較輕微的發病率及嚴重程度都較以往增加，甚至不少兒童患者嘔吐或無法進食的情況較以往長，需要聞氧氣，早前有患者因嚴重肺炎，導致細菌二次感染，部分肺組織壞死，需要轉入深切治療部。

台上周通報 兩童染新冠亡 關日華表示，近日兒童病房入院有不少患者曾外遊，而南韓、菲律賓、台灣等地的疫苗接種比率不高，較高機會出現流感爆發。在新冠肺炎方面，近日入院個案也有所增加，例如台灣上周通報兩宗兒童感染新冠後死亡的個案。關擔心，臨近復活節假期不少市民計劃外遊，呼籲高危人士要盡快接種季節性流感疫苗，以預留足夠時間建立抗體。