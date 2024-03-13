非本地培訓牙醫 有條件獲免試註冊

【本報訊】本港牙醫持續短缺，當局擬於年中前向立法會提交《牙醫註冊條例》修訂草案，將增設兩種註冊途徑引入非本地培訓牙醫，於指定機構工作滿5年後，可獲部分或完全免試正式註冊。當局亦會參考外地經驗，為牙科衞生員及牙科治療師設立法定註冊制度，並容許相關人員獨立進行部分低風險牙科程序。

根據「口腔健康及牙科護理工作小組中期報告」，截至去年11月，本港有2,875名註冊牙科醫生，相當於每1,000名人口大約0.37名牙醫，落後於世界上不少經濟體；而登記牙齒衞生員及在衞生署工作的牙科治療師則分別有586名和237名。小組認為，要提升牙科護理服務，必須有足夠專業人手配合，單靠牙醫人手不足以應付加強牙科服務需要。

必須在指明機構工作5年 因應小組建議，當局擬增設有限度註冊和特別註冊兩種途徑，由香港牙醫管理委員會審批，前者可供所有牙醫申請，後者則為專科牙醫而設。相關非本地牙醫須被揀選全職受僱於指明機構，如衞生署、醫管局、香港大學及菲臘牙科醫院等，向委員會申請獲批後便能直接在指明機構執業。若在指明機構服務合計最少5年，並獲每間受僱機構證明參照委員會的評核準則後表現令其滿意，有限度註冊非本地牙醫可獲部分免試，而特別註冊非本地牙醫則可獲部分或完全免試，通過所需參加的許可試部分便能正式註冊，在本港任何機構執業。

衞生員治療師設註冊制度 目前牙齒衞生員及牙科治療師進行任何牙科工作，必須由牙醫事前檢驗病人，並於牙醫在場的情況下進行相關牙科工作，而牙科治療師更只可在衞生署下的學童牙科保健服務工作。當局表示，修例草案將參考外地經驗，為牙齒衞生員及牙科治療師設立法定註冊制度，並由牙醫管理委員會負責規管，以確立其專業地位，確保服務質素。當局期望委員會可在草案通過後3年內設立註冊制度，屆時牙科治療師將能選擇在衞生署以外機構工作。

另外，草案亦將以風險為本的原則，適度調整兩者的工作範圍，例如容許獨立進行檢查口腔、教育、清潔和擦亮牙齒（俗稱「拋光」），以及施用氟化物等較低風險程序，但洗牙、補牙及拔牙等較高風險程序則仍須由牙醫事前檢驗及在場監督才可進行。