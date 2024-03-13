財政不佳中大醫院 半年虧損1.7億元

高預期21% 向政府借貸未還清 香港中文大學自負盈虧的私營全科醫院——中文大學醫院財政不佳，去年下半年持續錄得虧損1.7億元，比財務顧問原本推算的1.41億元高21%。該院去年錄得大幅虧損後，曾向政府申請延遲償還貸款，如今最新虧損收窄進度又差過預期，院方解釋是藥物和醫療用品價格通脹導致，又稱有信心按照獨立財務顧問早前預測，最快在2024/25財政年度實現收支平衡，又指延遲還款方案中以公共醫療服務抵銷利息的要求，去年獲超額完成。

稱藥物醫療用品通脹所致 中大醫院於2022/23財政年度（2022年7月1日至2023年6月30日）錄得約7.34億元虧損。當局提交立法會的最新文件顯示，中大醫院指，去年下半年院方收入為9.55億元，比獨立財務顧問推算略高1%，惟營運成本比推算高3%，未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損則為1.7億元，比財務顧問推算的1.41億元高21%。院方指主要原因是藥物和醫療用品價格通脹導致，令營運成本高出約3,400萬元。

該院又指，醫院的財務狀況在去年首季開始有顯著改善，受惠於新冠疫情減退，醫院的業務重拾升軌，病床使用率由2022年的37.8%，到去年增至49%，而期末現金結餘約5.76億元，與財務顧問所推算約5.78億元相若。

自信24／25財年收支平衡 該院曾指，財務顧問就中大醫院財務狀況作出推算，若該院獲延長5年還款，最快將於2024/25財政年度實現未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前收支平衡。院方已採取成本控制措施，有信心實現相關預測。不過，立法會去年討論中大醫院延遲還款時，議員曾批評安排不合理，要求中大醫院採取節流措施。

另外，中大醫院在文件中表示，院方向公營醫療系統提供了額外醫生人手，涉及超過40位專科醫生，已累積超過一萬小時的醫生時數，預計第3季前將服務範圍擴至九龍中和九龍東聯網。

中大醫院於2015年獲政府貸款40.33億元興建，原定於去年起作出共10次年度還款，但新冠疫情嚴重影響院方首年營運狀況，難以如期還款，因此獲批順延兩年還款，至2025年再討論之後3年延期還款安排，並要求院方提供公共醫療服務以抵銷應繳利息。文件顯示，院方去年原有目標是提供相等於3,288個住院日數的公營服務，經核實後實際提供了折合為4,278個住院日數的服務，超額完成約30%。