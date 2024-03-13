養車每月可花近萬元 使費遠超屋租

羅少雄

【本報訊】公屋月租停車場名車雲集，雖然從行車證反映相關車輛大部分屬二手車，車價較新車低。然而，買車容易養車難，記者發現上述大部分燃油車汽缸容量約2,000c.c.。有汽車業兼保險界人士指，估計車主每月養一輛保時捷的花費逾8,000元。即使是電動車，計及供車及保養等費用，亦遠高於公屋單位月租。

交平租養貴車 「觀感唔係咁好」 熟悉汽車及保險事宜的香港進出口汽車商會會長羅少雄指，以上述的保時捷休旅車Macan作例子，該車每年牌費7,498元，每月停車場租金約2,200多元，第三者保險保費每年最少3,000元，而車主購買全保，每年保費更高達約一萬元；加上該車耗油量高，假設車主每月入油3次，每月油費需要約5,000元，故綜合估計養車成本每月最少8,000元，「佢交平租養貴車，個觀感唔係咁好」。

即便是不用加油的電動車，其養車成本亦不便宜。泊於大埔寶鄉邨月租泊位的一輛寶馬純電動房車為iX3，2023年5月才推出，扣除「一換一」優惠後，按官方網頁公布車價約55萬元起，若車主並非一筆過支付車價，該車每月需要供款5,600多元，連同月租泊位2,210元，一年牌費約1,300元，全保保費每年約一萬元，即使不計算充電費用，估計該車主每月仍需花逾7,000元養車。