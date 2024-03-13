中港車牌價 高達破百萬

【本報訊】房署近年收緊公屋富戶政策，以往公屋租戶在入住10年後才需要每兩年做一次資產申報，現改為租戶入住滿兩年後，每兩年申報一次。本報記者巡視時發現的多輛掛有中港車牌的名車，單計車牌價值最高可逾百萬元。但由於公屋租戶上樓後資產上限大幅提高，以4人家庭為例，資產多於310萬元才算超標，故即使公屋租戶持有天價中港車牌及名車，亦未必踩中「富戶」紅線而被房署踢走。

申請資格包括投資320萬 中港車牌申請需要符合一定資格。一般香港企業需要在內地實際投資額至少320萬港元或人民幣，年納稅額達15萬元人民幣或以上，可以排期申請相關車牌。擔任人大代表、政協委員的港澳台人士，可在任期內辦理一輛私家車出入內地行駛牌證。第三類則是在廣東省捐贈興辦公益事業累計金額達1,000萬元人民幣的慈善家，也可獲發車牌。若按上述條件，達到相關門檻的人士，應該不符合資格申請或租住公屋，因為其資產已超出上限。

不過，坊間亦有些公司代辦中港車牌，方法包括將持有中港車牌的公司轉手。有本港運輸業界人士曾透露，現時最受歡迎的皇崗口岸車牌售價，已回升至90萬元人民幣，亦即超過100萬港元，而深圳灣口岸車牌價約60萬港元，港珠澳大橋車牌價最平，大約20多萬港元起已有交易。