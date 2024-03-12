外訪頻仍使費大 果效如何欠交代

疫後復常至今，香港經濟並未走出窘境，股市樓市依然不振，政府財赤逾千億元；新一份《財政預算案》提出下年度將發債1,200億元，未來5年可能發債6,000億元，隨即引來政府是否「借貸度日」的質疑。政府連年發債若用來投資基建，落成後有回報當然「希望在明天」，若用來支付日常開支而「債冚債」，則當別論。然而，面對龐大財赤，政府要多方節流，譬如公立醫院急症診金是否要調高，醫管局藥物年耗近百億元，又要檢討收費，甚至長者兩蚊乘車優惠都要檢討收緊等。要言之，政府開源無能，節流卻盡向基層開刀，為政者可會興起「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱」？

本屆政府看來未必有「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」的情懷，倒是予人「頻頻外訪大花筒」的印象。本報發現本屆政府班子上場後官員頻頻外訪，截至去年10月，整個問責團隊共外訪197次，其中147次是出訪內地城市，外訪總花費逾1,240萬元。當中商經局外訪最多，共22次，花約229萬元；運輸及物流局訪問美國4日，人均每日花逾4.5萬元。議員和學者對官員外訪日花4.5萬元感到驚訝，批評政府財赤下削減部門開支，但問責官員外訪卻予人「肥上瘦下，孤寒人哋，闊佬自己」。

特區政府揚言香港有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。有議員表示，香港為國際城市，多外訪本為好事，不過在197次外訪中，有147次為到訪內地，有關比例「懸殊咗啲」，指作為國際城市的香港，外訪應要有策略，不能單純因為方便而主要到訪內地，強調香港應要聯通國際。高官到外國考察也許有必要，然而，有高官外訪4日，與兩名同儕平均每人每日花逾4.5萬元公帑，議員坦言對「咁嘅成本有啲驚訝」，指「睇唔到個成本點解咁大」，要求有關高官在成本如此高昂的情況向公眾主動交代。

高官頻繁外訪，也許真為港人做事，然而花的是公帑，有議員指難判斷外訪效果，促政府向立法會交代外訪策略和效益，這也是應有之義，確保沒有胡亂花費納稅人的血汗錢，指內地目前都對官員外訪開支有嚴格限制。

亦有議員相信，外訪行程反映政府想跟緊內地發展，強調沒有好與壞之分，又認為市民甚至議員不能幫政府外訪訂定地方，對當局的選擇只能尊重。不過，認為外訪可以說是一種「手段」，重點是政府希望透過外訪達成甚麼目的。目前國家經濟面對挑戰，而內地政府亦希望香港可以繼續成為國際城市，做好橋樑的角色，故期望未來港府目光要「平衡啲」，顧及內地的同時要放眼世界。誠然，香港作為國際大都會，要聯通世界，不能偏向內地行！而外訪外國是否要日花4.5萬元，值得商榷，不是說「應使則使」嗎？目前庫房水緊，政府頻向基層「開刀」之餘，高官外訪「說好香港故事」，難道不可以「慳啲使」嗎？知不知道「心中無民莫為官」呀？香港百廢待興，基層搵食艱難，為生活捱得好辛苦，政府要日夜都繽紛，卻不能凡事花費如流水，毫無節制！