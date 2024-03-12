橫眉冷看：群眾最易受蠱惑

西方學者孔飛力是中國歷史專家，他有一部著作享譽甚隆，近日在香港推出中文譯版，名為《叫魂》。我隨手翻開一讀，卻赫然發現太陽底下當真並無新事，群眾的愚昧像是永無休止，歷史上發生過的荒謬事件，到今天還會不停重複。

《叫魂》是學術著作，研究的是真人真事。話說在1768年，正逢清朝乾隆盛世，但社會上竟突然瘋傳，有妖人四處作法，可以攝人魂魄，被害者會失心喪志。如此荒誕的事卻愈傳愈廣，蔓延至12個省，波及兩億人口。老百姓人心惶惶，部分人為保安全，或是杜門不出，或是想方設法，求取符咒護身保命。清室朝野亂作一團，就連乾隆皇帝也要晝夜思維，如何能平息事件。

讀者諸君，你知道是何方妖道有此能耐，竟然足以撼動朝廷嗎？答案卻原來是並無其事，只不過虛驚一場，直至事情終了，沒有一個妖人被抓獲，沒有一宗勾魂案件，能確認真有其事。事情最初只是由一個僧人胡亂編造的，他所講的版本，也跟後來流傳的事截然不同，半個國家竟為此而折騰了大半年。

我們不必嘲笑古代人，時至今天，教育雖然普及，民智卻不見得有大幅度提升，香港如是，外國亦如是。2019年反修例風波，不是有傳聞說，執法部門殘殺示威者，有人被扔入大海，有人從停車場大樓高處被拋下來，尤有甚者，有多人在港鐵太子站內被活活打死嗎？到頭來，這些事都像《叫魂》中的妖術案件，全屬虛構，沒有一宗可以坐實。2020年美國總統選舉，有人聲稱出現嚴重的舞弊事件，部分示威者信以為真，更攻陷國會山莊，說要討回公道。結果卻證明，所謂的大規模舞弊案，根本是子虛烏有。