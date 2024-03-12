筆下風雲：西九爛局 特區縮影

西九文化區又來喊窮，高層頻頻放言，表示政府於2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，將於明年中耗盡，催逼政府盡快批准西九賣地套現；又劃出「死線」，揚言今年6月、最遲8月便要拍板，否則西九可能破產。

港府則顯得不徐不疾，但幾可斷言，最終不是准許西九賣地，就是由庫房掏出公帑填氹。尤其故宮文化博物館也位於西九，難道港府會任由國家級博物館倒閉嗎？想一想便知，雙方在公眾面前做戲，只不過讓公眾做足心理準備，冀屆時不會引來太多批評和反彈。

老實說，西九文化區的環境的確優美，但說是世界級文化區，則是遠遠不如。西九故宮文化博物館被指藏品遠不如北京和台北，而M+的藏品又被指為冇睇頭、物非所值，要以文化兩字作為號召，根本力不從心。筆者見假日最多遊人和外傭在西九草地野餐，世界級文化區云乎哉！加上地點「吊腳」，距離港鐵站十分遠，益發令人卻步。

曾蔭權爵士遺下的「十大基建」，絕大部分爛尾收場，西九文化區是其一，啟德郵輪碼頭是其二。碼頭啟用至今，交通接駁依然天殘地缺，每有郵輪泊岸，必見大批遊客冇車進入市區，引來怨聲載道。港府對此也是愛理不理，高官一樣諉過交通安排是碼頭自己責任，一副關人個關的樣子。做官做到萬事不沾身，是否白𢭃人工嘥米飯，不言自明。

說回西九「莫財」，一班高薪管理層又是一臉「唔關我事」的態度，從來無人會提出長遠規劃，改善財政增加收入，更無人會認真想想，如何賺錢吸客。只知攤大手板問政府攞錢，再不然就是賣地套現一了百了。一節見則百節知，西九爛局，其實正是這廿多年來庸才治港的縮影。