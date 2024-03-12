龍吟虎嘯：北約不甘心還想試試

俄烏之戰，是美國和北約用了長時間大搞北約東擴、把烏克蘭當槍使、進一步挑戰俄羅斯的國家安全打起來的。俄羅斯確定了美西方這個目標和日益逼近的危險，就先發制人，對烏克蘭採取「特別軍事行動」。

開戰之初，雙方都輕估對方，以為可很快克敵制勝；雙方亦犯了「經驗主義」錯誤。美西方認為，俄羅斯軍事、經濟、武器、科技、軍工、組織架構、動員能力、情報工作等早就落後於時代，和美國、北約沒法比，只要適當支持烏克蘭，就能打敗莫斯科，導致俄國內亂、普京下台，美西方即可進一步分裂、蠶食俄羅斯。俄羅斯則認為，自己的武器雖然部分老舊，但也有特別先進的常規武器及大量核武器，打垮烏克蘭用不上這些，只要發揮自己在二戰時威振敵膽的「鋼鐵洪流」，飛機導彈大炮猛轟猛炸猛攻，就能橫掃烏軍，攻城奪地，直搗基輔。

這種錯誤判斷，使雙方都吃了輕敵的虧，仗打得很慘烈，雙方損失皆嚴重，互有勝負。不過，雙方都很快總結教訓，迅速調整戰術和攻防之道。約一年半，俄羅斯就在戰場上取得優勢，掌控了主動權，這個態勢一直延續到現在。美國和北約在持續大量投入軍援、經援，甚至「僱傭兵」參戰之後，戰局並無起色，反轉無望，他們自身的壓力愈來愈大，在看不到希望的情況下，都在打退堂鼓，希望早日通過談判結束戰爭，全身而退。

相比之下，美國更迫切，因為要大選，悠悠萬事，唯此為大。歐盟、北約則顧慮不小——烏戰就這麼敗了，俄羅斯拿到了大片土地，令烏克蘭「非軍事化」，解除其武裝。征服了烏克蘭，俄羅斯不但打掉了「北約東擴」，而且會「西擴」到北約和歐洲！這將如何是好？於是，最近歐洲和北約又發出了陣陣繼續支持烏克蘭打下去之聲，要提供最先進的武器給烏克蘭之聲，要派兵烏克蘭甚至進入俄羅斯境內之聲。結果怎樣呢？恐怕還是說說容易，做到難也！