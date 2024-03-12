市內最大宗 破逾億元大麻花案

趁復活節假前囤貨 家電用品掩飾存倉 香港海關上月下旬在新界一物流貨倉，起出570公斤懷疑大麻花，市值約1.15億元，並於上周五（8日）拘捕該物流貨倉男東主。這是海關有紀錄以來在市內破獲的最大宗大麻花案件，相信販毒集團趁復活節假期來臨前囤積毒品，待長假期期間供應本地市場。此外，海關繼續從不同層面打擊販毒活動，今年頭兩個月已檢獲790公斤懷疑大麻，去年共檢獲9.5噸各類型毒品，當中大麻約佔二成五，顯示本地對大麻需求上升，當中不乏年輕人。

貨重570公斤 拘物流公司東主 海關人員根據調查及情報分析後，今年2月26日突擊搜查新界一物流貨倉，在20板共532箱的家庭電器用品中，於其中4板的145箱內檢獲約570公斤懷疑大麻花，市值約1.15億元。經跟進調查後，關員於上周五拘捕一名53歲本地男子，他報稱物流公司東主，現已獲准保釋候查。這是海關有紀錄以來在市內破獲的最大宗大麻花案件。部分紙箱內的大麻花混入空氣清新機，不排除販毒集團趁復活節假期前囤積毒品，待長假期供應到本地及轉運到外地。

海關於今年1月在海、陸、空和市內加強打擊販運大麻的犯罪活動，於1月至2月檢獲共約790公斤懷疑大麻。海運販毒方面，關員近期於兩批泰國抵港的貨物中起出毒品，分別在一批木製餐枱及木櫈內檢獲約35公斤、市值約710萬元大麻花；另在一批報稱狗糧的貨物當中，檢獲約40公斤、市值約800萬元的大麻花。海關指，販毒集團為逃避執法人員偵查，利用大量正常貨物作掩飾，透過魚目混珠及五花八門手法掩藏毒品運港。

首兩月機場破42大麻案 飆3.7倍 此外，今年1月至2月海關在機場搗破42宗大麻案，39宗屬於貨運案件，餘下3宗則屬旅客販毒案件，宗數較去年同期的9宗上升近3.7倍。當中檢獲約180公斤大麻、市值逾2,600萬元，檢獲的數量為去年同期的1.8倍，並拘捕4名（18至41歲）涉案人士，去年同期則拘捕3人。以往較常的藏毒手法，是將大麻以膠袋及錫紙袋密封，藏於食品包裝、例如寵物食品、零食、咖啡豆及茶葉內運港。近期的手法則較多元化，會將大麻收藏於大型日用品，包括嬰兒用品包裝及梳化內，企圖以入口常見物品作掩飾減低被抽查風險，以便販運更大量的大麻抵港。

去年海關共檢獲9.5噸各類型毒品，其中大麻佔最多、約佔四分之一，顯示本地對大麻需求上升，當中不乏年輕人。海關強調，大麻是毒品，吸食除會令人上癮，亦會傷害身體；毒品對個人、家庭及社會遺禍甚深，呼籲市民要向毒品說不。